Лишь один регион накроет дождь с грозой: синоптик уточнила прогноз на понедельник. Карта

В понедельник, 23 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Дожди местами с грозой в первый день недели возможны только на территории Крыма.

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Таким прогнозом поделилась в Telegram украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что столбики термометров в этот день достигнут +23+27 градусов.

В частности, в Киеве в понедельник будет облачно, но осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +25 градусов.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра отметили, что в начале следующей недели погода в Украине обещает еще быть по-осеннему теплой и сухой, но ближе к середине будут осадки. В частности, кратковременные дожди иногда с грозами ожидаются 25 сентября в западных регионах. Холоднее всего будет в Карпатах, где температура воздуха опустится до +2°С ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, Диденко сообщила, что на территории Украины доминирует антициклон, без дождей и царит маловетренная погода. Именно это способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха в Киеве. Осадки в столице возможны только в конце месяца.

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