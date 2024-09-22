Некоторые области покроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине погода в начале следующей недели еще обещает быть по-осеннему теплой и сухой, но ближе к середине пойдут осадки. В частности, кратковременные дожди иногда с грозами ожидаются 25 сентября в западных регионах.

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Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометцентра. Синоптики говорят, что холоднее всего будет в Каратах, где температура воздуха опустится до +2 °С ночью.

Прогноз погоды в Украине на сутки 23 сентября

В понедельник ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, возможны и порывы до 5-12 м/с.

Температура ночью +9… +11 °С, на побережье морей +13… +15 °С. Днем в среднем +22… +24 °С. В Карпатах ночью около +2… +7 °С, днем +15… +20 °С.

Прогноз погоды в Украине на сутки 24 сентября

Во вторник также небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, на западе порывы ветра южного направления до 5-12 м/с.

Ночь будет немного теплее, чем в предыдущие сутки: +10… +12 °С, на юге на востоке местами и до +15 °С. Днем +23… +25 °С. На полуострове Крым – дождь с грозой.

Прогноз погоды в Украине на сутки 25 сентября

Погода в среду по температуре воздуха и направлениям ветра, в большинстве своем, будет такой же, как и накануне. Однако в этот день уже ожидаются осадки на западе.

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами коснутся Волынской, Ривненской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Там температура воздуха днем составит около +19… +21 °С.

На остальной территории страны без осадков, небольшая облачность, +23…+25 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики Татьяна Адаменко рассказала, что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. Еще в середине сентября в стране продолжалось метеорологическое лето.

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