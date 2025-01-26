'Курити' или 'палити'? Как правильно говорить по-украински

В украинском языке есть слова "курити" и "палити". Поскольку многие до сих пор путаются с употреблением этих глаголов, следует разобраться, какой вариант является более правильным или уместным в определенных контекстах. Оба слова имеют схожее значение, но есть нюансы, которые следует учитывать.

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Языковед Ольга Багний рассказала об особенностях этих лексем. Правильное употребление слов не только способствует чистоте речи, но и помогает избежать недоразумений в общении.

Некоторые считают, что "курити" – это русизм, поэтому избегает его употребления. На самом деле этого делать не стоит. Когда речь идет о табачных изделиях, можно употреблять и "курити", и "палити".

Но языковед подчеркнула, что слово "курити" все же уместнее, ведь люди идут на перекур, а не на "перепал". Курящего человека называют курильщиком, а не "пальцем". Сигареты и сигареты – это "куриво", а не "паливо".

Итак, оба слова – "курити" и "палити" – можно использовать для описания процесса втягивания дыма в легкие. Однако они имеют несколько разные оттенки значений и могут использоваться в разных контекстах.

"Курити" – это более общее слово, используемое для описания процесса курения табака.

"Палити" – имеет более широкое значение и может использоваться не только для описания курения, но и для других процессов, связанных с огнем или горением. Например, "палити багаття", "палити свічку".

В современном украинском языке преимущественно используется слово "курити" для обозначения потребления табака или других подобных веществ. Это слово является нормированным в словарях и наиболее распространенным в общей речи, в частности в официальных и научных контекстах.

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