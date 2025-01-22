'Вимагати' и 'потребувати': в чем разница между словами

У украинского языка богатая история и культура, а значит, и разнообразная лексика. Суржик или дословный перевод часто не могут передать все эти особенности, что приводит к недоразумениям. К примеру, одно русское слово "требовать" имеет несколько украинских соответствий.

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Глагол "требовать" большинство онлайн-словарей передают по-украински только как "вимагати". Языковеды отмечают, что в некоторых случаях уместно употреблять слово "потребувати".

"Потребувати" следует использовать, когда речь идет о необходимости в чем-то или недостатке чего-либо.

Например, предложения типа: "Енергетична галузь вимагає реформ; ця справа вимагає невідкладного втручання; до Червоної книги занесено тварин, що вимагають захисту" стилистически неправильные.

В этих случаях следует употреблять глагол "потребувати":

Енергетична галузь потребує реформ.

Ця справа потребує невідкладного втручання.

До Червоної книги занесено тварин, що потребують захисту.

То есть,"потребувати" указывает на необходимость, когда мы говорим о нехватке чего-либо (рослина потребує поливу) или выражении потребности, когда мы говорим о собственных или чужих потребностях (я потребую відпочинку).

Глагол же "вимагати" означает настойчиво просить, предъявлять кому-то требование, к чему-то обязывать, предлагать в категорической форме что-то сделать.

Эти же предложения можно употребить и со словом "вимагають", но значение будет совсем другим:

Енергетики вимагають провести реформи в галузі.

Ми вимагаємо негайно втрутитись у справу.

Закон вимагає захищати тварин, занесених до Червоної книги.

В деловых бумагах, законах, инструкциях часто используется сам глагол "вимагати".

Закон вимагає дотримання правил безпеки.

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