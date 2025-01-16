Непонятны для россиян: колоритные украинские фразеологизмы на все случаи

Фразеологизмы – не только интересные и колоритные обороты речи. Это неотъемлемая часть нашего культурного наследия, которую мы должны беречь и передавать следующим поколениям. Устойчивые выражения отражают историю, культуру и традиции народа. Они позволяют нам более точно и образно выражать мысли и чувства.

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Языковеды говорят, что каждый фразеологизм – это как маленькая история, способная раскрыть обычаи, верования и быт наших предков. Издание NV рассказало об украинских фразеологизмах, которых нет в русском языке.

Колоритные словосочетания или выражения имеют единый целостный смысл, иногда отличный от буквального значения образующих их слов. Фразеологизмы не следует переводить дословно, ведь каждый язык имеет свои особенности. Эти выражения обычно используются для передачи определенного эмоционального или образного содержания.

Следует отметить, что фразеологизмы подчеркивают автентичность определенного региона. Иногда без понимания исторического или культурного контекста трудно понять значение, важность и глубину того или иного выражения.

В сети обнародовали топ-10 колоритных и аутентичных фразеологизмов.

Дерти горло – значит орать, кричать, ссориться.

Дрижаки хапати – это выражение имеет несколько значений: замерзнуть или испугаться.

Жовтороте пташеня – так называют человека с недостаточностью опыта.

За рибу гроші – значит настаивать на чем-то, настойчиво повторять одно и то же, особенно когда это уже было сказано или понятно.

І за вухом не свербить – говорят, когда человек совсем не задумывается о чем-то, ему безразлично, или он не хочет об этом слышать.

Милити шию имеет значение наказывать виновного.

На всю губу – в зависимости от контекста может означать "богатый". Этот фразеологизм также означает, что какое-либо действие происходит с максимальной интенсивностью, без ограничений. Например, "ревет во всю губу" означает, что кто-то плачет очень громко. В некоторых контекстах "во всю губу" может означать "большой по размеру", "значительный по объему".

Палицею кинути – фразеологизм, который означает, что что-то находится очень близко, буквально "на расстоянии броска палкой".

Пустити півня – сказать неуместный рассказ.

Стріляний горобець характеризует опытного человека. Это значит, что такой человек многое пережил в жизни, набрался опыта и теперь его сложно удивить или обмануть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить балясины" и когда его следует употреблять.

А фразеологизм "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие синонимы и антонимы во фразеологизме – читайте в материале.

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