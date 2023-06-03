Кто в Украине может получить бронь от мобилизации: что изменилось с 1 июня

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Большинство военнообязанных мужчин в этот период могут быть призваны в войска, однако ряд законных оснований, в том числе, бронь, дает право на отсрочку.

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Накануне перечень военнообязанных, которые могут получить законную бронь от мобилизации, существенно расширили. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Минагрополитики расширило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

В частности, приказом министерства расширены критерии площади обрабатывающих угодий (не менее 500 гектар вместо 1000 гектар) и среднего количества застрахованных работников (не менее 20 человек вместо 50).

Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД). Речь идет о таких видах деятельности, как производство фармацевтических препаратов и материалов (по ветеринарным препаратам), деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами, а также производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов и напитков.

Чтобы получить статус критически важного предприятия в области сельского хозяйства, необходимо удовлетворять трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76.

После получения статуса критически важного предприятия, учреждения или организации подается заявка на бронирование военнообязанных работников.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили о ликвидации десяти новых схем выезда мужчин призывного возраста за границу во время всеобщей мобилизации в Украине. Они функционировали в восьми регионах нашего государства.

Ранее сообщалось, что в Украине военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться по меньшей мере до 18 августа 2023 года. Для их продления глава государства должен внести соответствующие законопроекты, а Верховная Рада – проголосовать за них. В противном случае эти режимы и процессы автоматически завершаются по истечении срока.

Как писал OBOZREVATEL:

– Право на отсрочку от мобилизации имеют граждане Украины, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или определенных сферах экономики. Более детально об этом читайте по ссылке.

– О том, что изменилось в работе военно-врачебных комиссий с 1 июня текущего года, читайте здесь.

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