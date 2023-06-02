В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда уклонистов за границу: в СБУ раскрыли подробности. Фото

В Службе безопасности Украины заявили о ликвидации десяти новых схем выезда мужчин призывного возраста за границу во время всеобщей мобилизации в Украине. Они функционировали в восьми регионах нашего государства.

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Для того чтобы помочь гражданам Украины избежать призыва на военную службу, организаторы схем прибегали к подделкам справок о состоянии здоровья, фиктивному трудоустройству на предприятия, имеющие "бронь" для работников, а также манипуляций с помощью системы "Шлях". Подробности рассказали в СБУ.

"Служба безопасности нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тыс. долл. организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" в избежании мобилизации и нелегальном выезде за границу", – отметили в СБУ.

Так, в Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух граждан, предлагавших мужчинам избежать призыва с помощью фейковых документов о "плохом" здоровье.

В Кировоградской области организаторами очередной схемы стали руководители ОАО "Кировоградгаз". Благодаря их креативу, предприятию был нанесен материальный ущерб.

"За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом "бронировали" их на время мобилизации. Кроме того, фейковые рабочие кроме бронирования получали и зарплаты. За время действия "схемы" должностные лица растратили почти 400 тыс. грн", – рассказали в Службе.

В Днепре киберспециалисты СБУ обнаружили схему по оформлению мужчин призывного возраста "волонтерами"

"В Днепре задержали руководителя местной благотворительной организации, который оформлял уклонистов как волонтеров. Таким образом они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи", – отметили в СБУ.

Сделки с фейковыми справками о состоянии здоровья зафиксированы также в Запорожье.

"В Запорожье задержан глава районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. долл.", – рассказали в Службе.

На Житомирщине в СБУ возникли вопросы к должностным лицам местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников.

"На Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега "уклонистов" за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска", – добавили спецназовцы.

В Николаеве задержан чиновник военной службы правопорядка, который способствовал гражданам призывного возраста в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

А в Виннице сообщили о подозрении местному перевозчику, разоблаченному во внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему "Шлях".

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента беларуского КГБ, который шпионил за границей на севере Украины. Гражданин Беларуси во времена СССР воевал в Афганистане, потому и попался на глаза беларуской спецслужбе и был завербован еще в начале вторжения.

Он долгое время проживал в Ривненской области, задача агента заключалась в отслеживании оборонных мероприятий на границе и перемещений Сил обороны Украины.