Кто может выехать из Украины с 'белым билетом' во время военного положения: подробное разъяснение

Так называемый белый билет, свидетельствующий о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе, не гарантирует права выезда за границу Украины. В частности, покинуть страну не смогут мужчины, ограниченно пригодные к военной службе.

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Об этом рассказал адвокат Игорь Ясько "Новости.LIVE". "Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно пригодны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" возможности уехать за границу не имеют", – сказал специалист.

Что такое "белый билет"

"Белый билет" – это документ, который выдает военно-врачебная комиссия и который освобождает от службы в армии даже во время мобилизации.

Как объясняет адвокат, "белый билет" бывает трех видов: об ограниченной пригодности к военной службе; непригодности к военной службе в мирное время, но ограниченной пригодности в военное время, а также непригодности к военной службе и снятии с военного учета.

Можно ли уехать с белым билетом за границу

Уехать за границу могут только мужчины, непригодные к военной службе и снятые с военного учета. В то же время такой отметки в военно-учетном документе для выезда будет мало – необходимы дополнительные документы.

На сайте Государственной пограничной службы Украины указано, что такая отметка в военно-учетном документе не подтверждает ни инвалидности, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, пояснил Ясько.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – отметил юрист.

Какие документы могут понадобиться для выезда за границу

– Заключение врачебной комиссии о признании непригодности к военной службе.

– Временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВВК о снятии с учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа.

– Справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее инвалидность.

– Пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Юрист рассказал, могут ли работники ЖЭКов вручать повестки во время мобилизации в Украине. Часто военкоматы обращаются за помощью в сельские советы, предприятия и коммунальные службы.

– Адвокат пояснил, грозит ли наказание за игнорирование повестки, оставленной в дверях или в почтовом ящике.

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