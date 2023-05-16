Кто из студентов может получить отсрочку от службы во время военного положения в Украине: разъяснение

Во время действия военного положения студентов также могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины. Однако некоторые могут получить отсрочку от военной службы.

Видео дня

Такая отсрочка действует до достижения 21-летнего возраста. Если студент не хочет идти в армию, во время получения повестки он должен предоставить специальную справку о том, что сейчас учится.

Кто из студентов может получить отсрочку на весь период обучения

– Студенты училищ, получающие образование на дневной форме.

– Ученики лицеев, достигшие призывного возраста.

Такая отсрочка действует до достижения 21-летнего возраста.

Если студент не хочет мобилизоваться, то, получая повестку, он должен предоставить справку о том, что сейчас учится. Если же он хочет попасть в армию, он может написать заявление в военкомате и ему предоставят академотпуск на время службы.

В Верховной Раде назвали слухами информацию о намерениях правительства запретить мужчинам поступать в вузы для получения отсрочки от мобилизации, пишет "24 канал".

В профильном комитете отметили, что такая инициатива нелогична, а соответствующий закон принимать не стоит, ведь он будет означать дискриминацию.

В то же время, согласно закону, запрет на получение высшего образования мужчинами во время военного положения возможен, поскольку могут быть ограничены конституционные права и свободы, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во Львове уклонист заявил суду, что что не прибыл к пункту призыва, так как проспал мобилизацию. Ему дали три года лишения свободы с испытательным сроком в два года.

– В Украине могут начать мобилизацию мужчин 25-27 лет, которые не проходили срочную службу.

– Мужчинам с отсрочкой могут на улице вручить повестку с требованием прийти на медкомиссию. Адвокат объяснил, как поступать в таком случае.

– Юрист рассказал, сколько человек могут мобилизовать на войну из одной семьи.