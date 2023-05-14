Сколько человек могут мобилизовать из одной семьи во время военного положения в Украине: разъяснение

Верховная Рада Украины недавно проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года. Это значит, что граждан в возрасте от 18 до 60 лет, способных выполнять воинскую обязанность, могут мобилизовать в ряды ВСУ.

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О том, сколько людей могут мобилизовать из одной украинской семьи, рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец. Он разъяснил эту информацию изданию Факты ICTV.

Юрист отметил, что в Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи. Кроме того, в нашей стране не определено точное количество лиц из одной семьи, которую имеют право мобилизовать во время военного положения.

То есть, могут мобилизовать всех, кто подлежит призыву – и мужа, и жену, и совершеннолетних детей.

"Однако здесь есть исключение. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, призыву не подлежат", – сказал юрист.

По его словам, в таком случае, близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Также, если семья воспитывает несовершеннолетних детей, то их не могут оставить одних.

"Согласно ст. 2 ЗУ О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы", – добавил адвокат.

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