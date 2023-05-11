Как поступить, когда есть отсрочка, но вручили повестку и требуют прийти на ВВК: разъяснение юриста

Во время мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам, имеющим отсрочку от службы, все еще могут вручить на улице повестку с требованием прийти на военно-врачебную комиссию (ВВК). Прежде всего, в таком случае не стоит сопротивляться представителям ТЦК и СП.

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Такой совет дал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале. Он смоделировал ситуацию, когда потенциальному призывнику хотят вручить повестку на улице или дома.

По его словам, нужно сообщить лицам, желающим дать повестку, что у вас есть отсрочка. Если они все равно настаивают взять ее, то поставить подпись, а в определенную дату прийти в Терцентр комплектования с перечнем документов, дающих право на отсрочку, и написать соответствующее заявление.

Юрист отмечает, что обязательно нужно в письменном виде известить о наличии у вас отсрочки ТЦК и СП, который требует явиться по повестке. К этому заявлению и подтверждающим документам подайте еще заявление с просьбой предоставить вам отсрочку.

"Если у вас сейчас есть уже право на отсрочку, я бы советовал заблаговременно направить такое заявление для получения отсрочки от мобилизации, не дожидаясь, когда вам вручат повестку", – отметил Кравец.

Тем военнообязанным с отсрочкой от мобилизации, которых, по его словам, незаконно все же привезли проходить ВВК, он рекомендует требовать адвоката.

Ранее юрист Андрей Новак объяснил, что любой военнообязанный, даже непригодный к службе по состоянию здоровья или у которого есть родители с инвалидностью, все равно должен явиться в ТЦК и СП по врученной ему повестке.

Ведь человек в любом случае должен подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации, а также просто уточнить или изменить свои военно-учетные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат объяснил, можно ли обжаловать получение повестки во время военного положения в Украине. Также было разъяснение о том, могут ли украинцев-уклонистов от мобилизации депортировать из-за границы и какое наказание им грозит за игнорирование воинского учета.

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