Во Львове уклонист заявил, что проспал мобилизацию: как его наказал суд

32-летний житель Львова в суде заявил, что не прибыл к пункту призыва, поскольку проспал мобилизацию. Причем обвиняемый в свое время сам явился в военкомат. 2 мая ему присудили 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, до вступления приговора в законную силу он будет находиться под домашним арестом.

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Согласно материалам дела, 26 сентября 2022 года львовянин прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. 4 октября он должен был прибыть к месту призыва, но не явился в указанное время "без уважительных причин".

В решении суда отмечается, что мужчина действовал "умышленно с целью уклонения от призыва по мобилизации".

Известно, что он под личную подпись получил повестку. Сам обвиняемый отрицает свою вину, на суде он сказал, что он на самом деле не уклонялся, а в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения.

"На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители. В настоящее время готов к призыву на военную службу", – сообщается в приговоре Шевченковского районного суда Львова.

Заместитель военного комиссара сообщил суду, что обвиняемый также не отвечал на телефонные звонки.

Как пишет ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в свое время обвиняемый сам приходил в военкомат, но впоследствии его планы, очевидно, несколько изменились.

"Об этом обвиняемом известно, что ему 32 года, он львовянин", – сообщила изданию спикер областной прокуратуры Адриана Дмитренко.

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