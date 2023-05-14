Мобилизация в Украине: названо еще одну категорию мужчин, которых будут призывать в армию

В Украине, возможно, будут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Такое нововведение предлагается в законопроекте №9281, за который в парламенте пока еще не проголосовали.

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На официальном сайте Верховной Рады Украины сказано, что проект был зарегистрирован 9 мая 2023 года. 10 мая он был предоставлен парламентскому комитету для ознакомления.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Если положения законопроекта не будут изменены, а нардепы проголосуют за него, всеобщей мобилизации в нашей стране будут подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья без опыта военной службы.

"Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу за призывом во время мобилизации, в особый период", – говорится в пояснительной записке.

Этот же законопроект предлагает уменьшить предельный возраст нахождения граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мужчинам с отсрочкой от мобилизации могут на улице вручить повестку с требованием прийти на военно-врачебную комиссию. Адвокат объяснил, как поступать в таком случае.

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