Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и какие документы нужны: все детали

Во время действия в Украине режима военного положения военнообязанным ограничен выезд за пределы страны. Однако существуют законные исключения для определенных категорий, которые все же могут выехать за границу.

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К таким относятся военнообязанные, снятые с воинского учета либо же у которых есть определенные семейные или профессиональные обстоятельства. Об этом сообщает Visit Ukraine Today.

Выезд за границу мужчин, у которых есть дети

Согласно украинскому законодательству, за границу во время военного положения имеют право выезжать мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет. Для подтверждения этого статуса следует предоставить свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий тот факт, что мужчина является отцом-одиночкой (решение о лишении матери родительских прав, свидетельство о смерти матери ребенка и т.п.).

Также уехать за границу во время войны имеют право многодетные мужчины, на содержании которых находятся три или более несовершеннолетних детей. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие отцовство (свидетельства о рождении детей (трех и более) или нотариально заверенных их копий). Это касается и тех мужчин, которые имеют детей от разных браков, но могут предоставить документальное подтверждение их содержания.

Выехать за границу могут и те мужчины, которые сопровождают ребенка с инвалидностью или ребенка, с тяжелыми и редкими заболеваниями, недостатками развития и тому подобное. Диагноз ребенка должен быть подтвержден соответствующими документами.

Выезд мужчин, снятых с военного учета или временно непригодных к службе

Выехать за границу во время военного положения могут мужчины, снятые с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Это должно быть подтверждено соответствующим документом.

Также разрешен выезд за пределы Украины для временно непригодных к службе, которые признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Выезд за границу мужчин для выполнения рабочих обязанностей

Водители, железнодорожники, моряки, спортсмены, волонтеры имеют право на выезд за границу во время войны, но при определенных условиях. Выезжать за границу разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов.

Водители-мужчины могут пересекать госграницу, если они перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины, при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины и информации о лице в соответствующей информационной системе Укртрансбезопасности.

Также выезжать за границу могут водители компаний, имеющих транспортные лицензии, но пересечение государственной границы возможно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше.

Кроме того, разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Это касается работников Укрзализныци и предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности.

Относительно выезда для спортсменов, то пересекать границу могут мужчины, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью; тренеров из состава национальных сборных команд, спортивных судей и других специалистов, обеспечивающих подготовку спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины.

Также недавно правительство определило механизм выезда за границу представителей авиационной отрасли. Соответствующие изменения внесены в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины Постановлением Кабинета Министров №1148.

Теперь авиационный персонал, государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина" имеют разрешение на выезд за границу во время военного положения, если они направляются для работы за границей или тренажерной подготовки.

Выезд за границу мужчин с инвалидностью

Правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины - лицами с инвалидностью. Был исключен из перечня документов, предоставляющих право на пересечение границы лицам с инвалидностью, справку к акту осмотра МСЭК, согласно форме первичной учетной документации № 157-1/о. Из-за того, что она не содержит данных, позволяющих идентифицировать личность.

Теперь лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право пересекать государственную границу на выезд из Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность:

– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

– пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

– справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Мужчины, имеющие инвалидность любой группы, вправе покидать территорию Украины во время действия военного положения. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие инвалидность.

Выезд за границу мужчин, проживающих в других странах

Мужчины, являющиеся гражданами Украины, однако официально постоянно проживающие за границей, имеют право выезжать из Украины во время военного положения. Однако только при условии документального подтверждения.

Пересечение границы украинскими мужчинами, имеющими вид на постоянное проживание в другой стране, разрешено при наличии в паспорте отметки миграционной службы или дипломатического учреждения Украины.

Стоит отметить, что долгосрочные и рабочие визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным.

Мужчины, имеющие гражданство другой страны одновременно с гражданством Украины, могут пересекать границу по неукраинскому паспорту. Отследить наличие второго паспорта таможенный контроль не имеет возможности. Однако заметьте, что двойное гражданство в Украине не разрешено, поэтому в случае получения гражданства другой страны вы рискуете потерять гражданство Украины.

Выезд мужчин-военнослужащих, которые едут на лечение в результате ранений на войне

Правительство обновило порядок направления защитников в учреждения здравоохранения.

Обязательными условиями для пересечения границы бойцами являются:

– заключение о необходимости направления на лечение за границу;

– уведомления от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии;

– подтверждение иностранного учреждения здравоохранения о готовности принять человека на лечение.

Напомним, в Украине до 19 февраля 2023 года продлены режим военного положения и всеобщая мобилизация. Ей подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет, и за уклонение они могут отвечать перед законом.

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