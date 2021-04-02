Кравчук: у России сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь

У России на сегодня нет друзей, а только враги, как Украина, или холуи – как Беларусь.

Такое заявление в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сделал первый президент страны, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. Программа транслировалась вечером в пятницу, 2 апреля, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик указал, что РФ "и ее сателлиты" ("Л/ДНР") не хотят прекращать огонь на Донбассе и не готовы к миру.

Кравчук указал, что только в последний месяц Западу стало ясно, что с Россией договариваться нельзя.

"Как сказал [Александр] Солженицын, у России нет друзей – у нее или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь. И это же очевидно", – отметил он.

"Вы посмотрите: во время разговора [Джо] Байдена с [Владимиром] Зеленским позвонил [Владимир] Путин своему другу [Александру] Лукашенко. Опять же, они говорили о каких-то вещах, о которых мы не знаем", – продолжил первый президент.

Леонид Кравчук в эфире программы Скриншот видео

Он заявил, что мир разделился на две части – демократы и недемократы. Россия хочет возглавить автократию и не готова воспринимать Украину как независимую страну, а хочет подмять под себя и уничтожить ее как государство, считает Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравчук сообщил, что Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы снова намерена поднять вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе.

31 марта делегация Украины в ТКГ предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины на востоке страны. Но инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации – фактически Россия официально отказалась от прекращения огня.