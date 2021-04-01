Украина вновь поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, – Кравчук
Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы намерена поднять вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе.
Но при этом она заинтересована в постоянном режиме тишины. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук.
"Мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, передвигаться по территории, поэтому нужно решать о разминировании и контроле. Есть о чем думать, если ставить в центр человека и его жизнь", – сказал он.
Хотя подчеркнул, что "пасхальное перемирие" может быть только временным. А Украине нужно принять такие решения, шаги, которые обеспечат возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе.
"После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом мы будем двигаться к миру", – выразил убеждение он.
По его словам, следующая встреча ТКГ будет в среду, 14 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины на Донбассе. Но инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации – фактически Россия официально отказалась от прекращения огня.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на графике наглядно показал, как "Л/ДНР" усиливали обстрелы на Донбассе перед встречами СНБО и ТКГ.