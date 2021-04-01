Украина вновь поднимет вопрос 'пасхального перемирия' на Донбассе, – Кравчук

Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы намерена поднять вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе.

Но при этом она заинтересована в постоянном режиме тишины. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук.

"Мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, передвигаться по территории, поэтому нужно решать о разминировании и контроле. Есть о чем думать, если ставить в центр человека и его жизнь", – сказал он.

Хотя подчеркнул, что "пасхальное перемирие" может быть только временным. А Украине нужно принять такие решения, шаги, которые обеспечат возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе.

"После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом мы будем двигаться к миру", – выразил убеждение он.

По его словам, следующая встреча ТКГ будет в среду, 14 апреля.

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