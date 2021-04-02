Кравчук: у Росії на сьогодні ворог – Україна, а холуй – Білорусь

У Росії на сьогодні немає друзів, а тільки вороги, як Україна, або холуї – як Білорусь.

Таку заяву в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" зробив перший президент країни, глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Програма транслювалася ввечері в п'ятницю, 2 квітня, на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик зазначив, що РФ "і її сателіти" ("Л/ДНР") не хочуть припиняти вогонь на Донбасі й не готові до миру.

Кравчук зазначив, що тільки в останній місяць Заходу стало зрозуміло, що з Росією домовлятися не можна.

"Як сказав [Олександр] Солженіцин, у Росії немає друзів – у неї або вороги, або холуї. Ось на сьогодні ворог – Україна, а холуй – Білорусь. І це ж очевидно", – зазначив він.

"Ви подивіться: під час розмови [Джо] Байдена з [Володимиром] Зеленським подзвонив [Володимир] Путін своєму другові [Олександру] Лукашенку. Знову ж таки, вони говорили про якісь речі, про які ми не знаємо", – продовжив перший президент.

Леонід Кравчук в ефірі програми Скриншот відео

Він заявив, що світ розділився на дві частини – демократи і недемократи. Росія хоче очолити автократію й не готова сприймати Україну як незалежну країну, а хоче підім'яти під себе і знищити її як державу, вважає Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кравчук повідомив, що Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи знову має намір порушити питання введення "пасхального перемир'я" на Донбасі.

31 березня делегація України в ТКГ запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного і всеосяжного збереження режиму тиші на сході країни. Але ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації – фактично Росія офіційно відмовилася від припинення вогню.