Россия официально отказалась от прекращения огня на Донбассе – ТКГ

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации.

Новые переговоры в формате общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций состоялись в среду, 31 марта. Об их результатах проинформировала пресс-служба украинской делегации в Telegram.

Заседание началось с предложения первого президента страны, главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука по режиму прекращения огня.

В СММ ОБСЕ поддержали это, предложив принять соответствующее совместное согласованное заявление сторон.

"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации", – сказано в сообщении.

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