Кот украинского военного Шайба, который стал звездой сети, нашелся. Фото

Украинский военный Александр Ляшук сообщил, что нашел своего боевого кота "Шайбу", который пропал в Одесской области две недели назад. Любимца, ставшего звездой сети, искали всей Украиной.

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Об этом воин написал на своем аккаунте в Instagram в воскресенье, 2 июля. Он отметил, что кот "стал разведчиков" и все это время находился на позициях других военных.

"Пока вся страна искала Шайбика, этот герой-любовник стал разведчиком, пройдя немалую дистанцию, нашел кошечек и чилил с ними на другой позиции у военных. Военные увидели объявление, которое я расклеил поблизости, позвонили по телефону и привезли мне нашего героя", –мнаписал Ляшук.

Он отметил, что перечислил военным обещанное вознаграждение. "Пусть эти средства пойдут им на пользу, для нашей общей победы. Поэтому хочу еще раз их поблагодарить за то, что вернули моего ребенка в семью", – говорится в сообщении.

Ляшук добавил, что отвезет Шайбика к ветеринару для проверки его здоровья.

28 июня военный обратился к украинцам с просьбой помочь в поисках боевого котика, пропавшего две недели назад, и пообещал вознаграждение тому, кто вернет ему друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть животных из зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке удалось спасти после теракта россиян на Каховской ГЭС и наводнения.

Также сеть растрогали кадры, как украинцы спасали животных на затопленной после подрыва ГЭС территории.