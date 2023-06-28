'Это разбивает сердце': в Одесской области исчез боевой котик 'Шайба', военный попросил о помощи. Фото

В Одесской области исчез любимец соцсетей, боевой котик "Шайба". Пушистый "воин" не возвращается домой уже две недели.

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Об этом рассказал хозяин Шайбы, украинский защитник Александр Ляшук. Он попросил украинцев помочь разыскать любимца и пообещал вознаграждение тому, кто вернет ему друга.

У Instagram защитника появился крик о помощи: около двух недель назад на Одесщине исчез его боевой котик "Шайба", которого воин нашел на фронте, когда тот был еще совсем крошечным котенком и с которым с тех пор не расставался.

"Исчез наш любимый котик Шайбусик, уже как 14 дней. Поскольку я военный, я не могу вам указать точное место, где он исчез, могу лишь уточнить, что он исчез в Одесской области. Пытался найти его своими силами, но нужна ваша помощь. Возможно, именно благодаря вашему репосту это увидит человек, который его найдет, либо даст информацию, которая поможет его найти", – написал Ляшук.

Со своим боевым котом воин был неразлейвода. Так что исчезновение пушистого друга Александр переживает очень тяжело.

"Он для меня, как мой ребенок, это разбивает мое сердце. До этого он мог пропадать максимум на пол дня, и всегда возвращался ко мне, поэтому это впервые такое. Когда он исчез, он был без ошейника и разгрузки, совершенно как обычный котик. Сейчас очень важна ваша активность, вы можете быть не из Одесской области, но тот, кто на вас подписан, может оказаться именно тем, кто сделает репост или даже сам найдет Шайбика", – попросил защитник.

Он обратился ко всем, кто увидит его призыв о помощи, сообщать ему в директ в Instagram о даже малейших подозрениях на то, что видели "Шайбика" с указанием места, где был замечен похожий кот. Желательно также отправить по возможности фото или видео.

Тому, кто вернет Александру друга, он пообещал вознаграждение: 20 тысяч гривен.

Вместе со своим владельцем кот "Шайбик" путешествовал везде. Даже на эфиры телеканалов Александр не приходил без четырехлапого друга.

Нашел Александр "Шайбика" неподалеку от позиций на юге Украины, когда ему едва исполнился месяц.

"Ребята поехали в магазин в соседний поселок, и кто-то выбросил двух котят малюсеньких возле деревенского продуктового магазина. Ребята увидели их и, не долго думая, забрали их в машину, и с тех пор они живут с нами. Это был "Шайбик" и его сестричка. Ему был где-то месяц. Маленький очень", – вспоминал Александр в одном из интервью.

Когда котят только что нашли, они были очень истощены и худы. Однако уже через месяц военные откормили малышей.

"У Шайбика мордашка увеличилась в два раза. Была такая ситуация, что мы зашли на кухню, Шайбик сидит, смотрит на нас, мы смотрим на него – и понимаем, насколько у него мордашка стала широкая. И один из побратимов сказал: ты будешь Шайбой …С тех пор он Шайбик", – рассказал историю имени кота Александр.

С тех пор "Шайбик" вместе с воинами нес службу на южном фронте и стал звездой сети. И даже помог собирать миллион на помощь ВСУ.

"Я его забрал к себе. Это уже мой котик. Я уже не смогу его отдать кому-то или где-нибудь оставить. Я нашел любовь. Никогда не думал, что можно любить так такого маленького пушистика. Но я это понял. И забрал его к себе" , – добавил воин.

Напомним, ранее сообщалось, что часть животных из зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке удалось спасти после теракта россиян на Каховской ГЭС и спровоцированного им затопления.

Также сеть умилили кадры, как украинцы спасали животных на затопленной после подрыва ГЭС территории.