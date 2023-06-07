Убереглись от потопа: часть животных из зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке удалось спасти. Фото и видео

От затопления зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС удалось спасти больше животных, чем было известно ранее. Выжили питомцы, которых еще до теракта на гидроэлектростанции приютила у себя дома сотрудница зоопарка.

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Об этом сообщается на Facebook-странице зверинца. Оказалось, что выжили белки-летяги, несколько шиншилл, дегу, хомячков, домашних хорьков, много морских свинок. Также в живых несколько видов попугаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Некоторые животные не были на территории дубравы, а находились дома у Вали. Потому они остались живы!" – сказано в посте.

Сотрудники зоопарка надеются, что спастись могли и собака Жулька с котами, которые жили на территории. Однако, информации о них пока что нет.

Морских свинок, которые живут дома у сотрудницы зоопарка, аж 46 штук. В "Сказочной дубраве" ищут, кто из жителей Новой Каховки мог бы временно принять у себя несколько свинок.

Напомним, что ранее было известно, что среди всех воспитанников "Сказочной дубравы" выжили только пара лебедей и утки. Всего на территории зоопарка было около 300 животных.

Как писал OBOZREVATEL:

– Независимый исследователь из США, физик Ричард Кордаро сообщил, что взрыв на Каховской гидроэлектростанции был зафиксирован магнитометром в Румынии. Это очередное доказательство того, что произошел именно подрыв дамбы врагом изнутри.

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил о наличии фактов и доказательств перемещения россиянами взрывчатых веществ и техники для осуществления дистанционного подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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