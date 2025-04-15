США сообщили союзникам по G7, что не поддержат заявление с осуждением кровавого удара российских войск по городу Сумы, который произошел в минувшие выходные и привел к гибели 35 человек.

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Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, Вашингтон заявив партнерам, що не може підписати заяву із засудженням атаки, оскільки "намагається зберегти простір для мирних переговорів". У свою чергу Канада, яка цього року головує в G7, повідомила іншим країнам, що без підтримки США оприлюднити таку заяву буде неможливо.

Цим і користується Путін. США виходять із припущення, що для ведення справжніх переговорів не можна відкрито виступати проти Росії. Але ця логіка не працює, коли Москва використовує саму ідею миротворчості як прикриття для продовження війни й посилення терору. Ба більше — прагне втягнути в це західні країни, фактично пов’язавши їх кров’ю.

Згідно з чернеткою заяви G7, з якою ознайомилися журналісти, в ній планувалося зазначити: атака на Суми — це доказ того, що Росія має намір продовжувати війну. І схоже, це — чиста правда, яку давно потрібно визнати.