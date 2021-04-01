В Украине прибавилось более 17 тысяч больных COVID-19: статистика в областях

В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 17 569 граждан за сутки, среди новых больных – 813 детей и 486 медработников. На утро 1 апреля общее количество заражений достигло 1 691 737.

Из них COVID-19 унес жизни 33 246 людей (+421), при этом 1 323 083 украинца побороли болезнь (+9602). Новые данные озвучил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области – 1305, Киеве – 1150, на Хмельнитчине – 1142, Львовщине – 1141 и Житомирщине – 1037. В больницы попали еще 5160 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1150 случаев;

Винницкая область – 849 случаев;

Волынская область – 490 случаев;

Днепропетровская область – 974 случая;

Донецкая область – 484 случая;

Житомирская область – 1037 случаев;

Закарпатская – 651 случай;

Запорожская область – 627 случаев;

Ивано-Франковская область – 458 случаев;

Киевская область – 962 случая;

Кировоградская область – 203 случая;

Луганская область – 232 случая;

Львовская область – 1141 случай;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 1305 случаев;

Полтавская область – 812 случаев;

Ривненская область – 665 случаев;

Сумская область – 773 случая;

Тернопольская область – 741 случай;

Харьковская область – 620 случаев;

Херсонская область – 269 случаев;

Хмельницкая область – 1142 случая;

Черкасская область – 605 случаев;

Черновицкая область – 442 случая;

Черниговская область – 610 случаев.

Традиционно, в официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В течение суток было проведено 132 759 тестирований. В частности, 59 803 методом ПЦР, 22 276 методом ИФА, а также 50 680 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 8 179 905 ПЦР-тестирований.

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