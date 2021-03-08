Коронавирусом в Украине заразилось более 5,5 тысячи человек за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
8,3 т.
Коронавирус в Украине сегодня

В Украине за сутки заболевание коронавирусом диагностировали у 5572 граждан, из которых 2136 были госпитализированы. На утро 8 марта общее количество случаев заражения составляет 1 406 800.

От последствий COVID-19 умерли 27 128 человек (+106), при этом 1 198 254 вылечились (+1734). Такие данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего заражений зарегистрировали в Винницкой области – 578, Житомирской – 570, Ивано-Франковской – 508, Львовской – 507 и Черновицкой – 447. Заболели еще 309 детей и 123 медработника.

Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 286 случаев;

  • Винницкая область – 578 случаев;

  • Волынская область – 83 случая;

  • Днепропетровская область – 212 случаев;

  • Донецкая область – 92 случая;

  • Житомирская область – 570 случаев;

  • Закарпатская область – 307 случаев;

  • Запорожская область – 58 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 508 случаев;

  • Киевская область – 351 случай;

  • Кировоградская область – 4 случая;

  • Луганская область – 10 случаев;

  • Львовская область – 507 случаев;

  • Николаевская область – 220 случаев;

  • Одесская область – 298 случаев;

  • Полтавская область – 94 случая;

  • Ривненская область – 62 случая;

  • Сумская область – 139 случаев;

  • Тернопольская область – 236 случаев;

  • Харьковская область – 184 случая;

  • Херсонская область – 34 случая;

  • Хмельницкая область – 166 случаев;

  • Черкасская область – 86 случаев;

  • Черновицкая область – 447 случаев;

  • Черниговская область – 40 случаев.

Отметим, что в официальной статистике нет информации по распространению коронавирусной инфекции среди жителей временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

За сутки в Украине провели 23 227 тестирований, из которых 15 115 методом ПЦР и 2011 методом ИФА, и еще 6101 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 7 141 341 ПЦР-тестирование.

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