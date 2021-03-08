Коронавирусом в Украине заразилось более 5,5 тысячи человек за сутки
В Украине за сутки заболевание коронавирусом диагностировали у 5572 граждан, из которых 2136 были госпитализированы. На утро 8 марта общее количество случаев заражения составляет 1 406 800.
От последствий COVID-19 умерли 27 128 человек (+106), при этом 1 198 254 вылечились (+1734). Такие данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Больше всего заражений зарегистрировали в Винницкой области – 578, Житомирской – 570, Ивано-Франковской – 508, Львовской – 507 и Черновицкой – 447. Заболели еще 309 детей и 123 медработника.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 286 случаев;
Винницкая область – 578 случаев;
Волынская область – 83 случая;
Днепропетровская область – 212 случаев;
Донецкая область – 92 случая;
Житомирская область – 570 случаев;
Закарпатская область – 307 случаев;
Запорожская область – 58 случаев;
Ивано-Франковская область – 508 случаев;
Киевская область – 351 случай;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 10 случаев;
Львовская область – 507 случаев;
Николаевская область – 220 случаев;
Одесская область – 298 случаев;
Полтавская область – 94 случая;
Ривненская область – 62 случая;
Сумская область – 139 случаев;
Тернопольская область – 236 случаев;
Харьковская область – 184 случая;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 166 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черновицкая область – 447 случаев;
Черниговская область – 40 случаев.
Отметим, что в официальной статистике нет информации по распространению коронавирусной инфекции среди жителей временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.
За сутки в Украине провели 23 227 тестирований, из которых 15 115 методом ПЦР и 2011 методом ИФА, и еще 6101 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 7 141 341 ПЦР-тестирование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за предыдущие сутки в Украине пять областей "взяли" первенство по приросту больных коронавирусом. В список лидеров вошли регионы, которые оказались на грани попадания в "красную" зону карантина.
Также в семи областях Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19, а в трех регионах он на минимальном уровне.
Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко назвал распространенные последствия COVID-19, среди которых затруднение ходьбы и нарушение сна.