Коронавирусом в Украине заразилось более 5,5 тысячи человек за сутки

В Украине за сутки заболевание коронавирусом диагностировали у 5572 граждан, из которых 2136 были госпитализированы. На утро 8 марта общее количество случаев заражения составляет 1 406 800.

От последствий COVID-19 умерли 27 128 человек (+106), при этом 1 198 254 вылечились (+1734). Такие данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего заражений зарегистрировали в Винницкой области – 578, Житомирской – 570, Ивано-Франковской – 508, Львовской – 507 и Черновицкой – 447. Заболели еще 309 детей и 123 медработника.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 286 случаев;

Винницкая область – 578 случаев;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 570 случаев;

Закарпатская область – 307 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 508 случаев;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 507 случаев;

Николаевская область – 220 случаев;

Одесская область – 298 случаев;

Полтавская область – 94 случая;

Ривненская область – 62 случая;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 236 случаев;

Харьковская область – 184 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 166 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черновицкая область – 447 случаев;

Черниговская область – 40 случаев.

Отметим, что в официальной статистике нет информации по распространению коронавирусной инфекции среди жителей временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

За сутки в Украине провели 23 227 тестирований, из которых 15 115 методом ПЦР и 2011 методом ИФА, и еще 6101 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 7 141 341 ПЦР-тестирование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

за предыдущие сутки в Украине пять областей "взяли" первенство по приросту больных коронавирусом. В список лидеров вошли регионы, которые оказались на грани попадания в "красную" зону карантина.