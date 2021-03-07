COVID-19 сильнее всего ударил по 5 областям Украины: кто на грани "красной" зоны

В Украине пять областей "взяли" первенство по суточному приросту больных коронавирусом. В список лидеров вошли регионы с "красной" зоны карантина и те, которые оказались на грани попадания в нее.

В целом там зафиксировали 2981 новый случай COVID-19 из всех 7167, выявленных за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, которые обновил сайт СНБО.

В частности, больше всего заражений подтверждено в:

Житомирской области – 747 (в общем 55 045);

Львовской области – 601 (82 353);

Винницкой области – 587 (41 184);

Ивано-Франковской области – 543 (68 980);

Закарпатской области – 503 (44 007).

Кроме этого, на Прикарпатье зафиксировано наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 за сутки – 16 (всего умерли 1260 жителей). На Винниччине болезнь унесла жизни 11 человек (всего 717), Львовщине – 9 (2329), Закарпатье – 7 (989), Житомирщине – 2 (876).

Зато во Львовской области больше всего пациентов вылечились от коронавируса – 319 (всего 71 079). В Закарпатской области выздоровели 139 человек (32 255), Ивано-Франковской – 131 (50 991), Винницкой – 31 (28 682), Житомирской – 6 (45 231).

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сложная ситуация с COVID-19 в Украине наблюдается в Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях. Не исключено, что там могут усилить карантин и ввести "красную" зону.

Отметим: комментируя OBOZREVATEL эпидемиологические усиления в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Роман Родына заявил, что из-за усиления карантина в трех областях "красной" зоны за 2-3 недели вспышка эпидемии коронавируса там должна пойти на спад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав опубликовал обновленный список областей в различных карантинных зонах. Так, Киев с "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".