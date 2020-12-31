В Україні за добу майже 3 тисячі людей потрапили до лікарень із COVID-19

Станом на ранок четверга, 31 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 055 047 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 699 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі більше, ніж за день до цього. За день було госпіталізовано 2704 пацієнти.

Від COVID-19 у країні померло вже 18 533 людини (+209 за добу), а 709 993 пацієнти (+11 803 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, хто в Україні першим отримає щеплення китайською вакциною, і обговорив поставки препарату з AstraZeneca.