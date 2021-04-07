На Тернопольщине от COVID-19 умерла фельдшер, спасавшая людей более 40 лет
В Тернопольской области в результате осложнений COVID-19 в реанимации 5 апреля умерла 62-летняя фельдшер Бучачской подстанции скорой медицинской помощи Мария Еднак.
Женщина проработала фельдшером 41 год. О ее смерти на странице в Facebook сообщила подруга покойной, медик Ирина Кульчицкая.
"Мария прилагала усилия, чтобы вырвать из рук этого тяжелого недуга не одного человека, а самой ей не удалось выстоять!" – написала женщина.
"Не хватает слов, чтобы передать грусть, которая черным крылом коснулась не только семьи, но и других людей, оставив слезы. Пламя боли обжигает душу от мысли, что Марии никогда не будет рядом с нами. Мы больше не услышим мудрого совета, не почувствуем надежной поддержки, не увидим ее взгляда и теплой улыбки", – добавила она.
Отметим, что в Тернопольской области за 6 апреля подтвердили 569 новых случаев коронавируса, 19 человек умерли.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Тернополе от коронавируса умерла 26-летняя роженица, она была на последних неделях беременности. Ребенка умершей удалось спасти.
По состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине официально подтверждено 1 784 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 415 – обнаружены за прошедшие сутки, 636 – дети.
Наша страна стала эпицентром распространения COVID-19 в Европе.