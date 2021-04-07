На Тернопольщине от COVID-19 умерла фельдшер, спасавшая людей более 40 лет

В Тернопольской области в результате осложнений COVID-19 в реанимации 5 апреля умерла 62-летняя фельдшер Бучачской подстанции скорой медицинской помощи Мария Еднак.

Женщина проработала фельдшером 41 год. О ее смерти на странице в Facebook сообщила подруга покойной, медик Ирина Кульчицкая.

"Мария прилагала усилия, чтобы вырвать из рук этого тяжелого недуга не одного человека, а самой ей не удалось выстоять!" – написала женщина.

"Не хватает слов, чтобы передать грусть, которая черным крылом коснулась не только семьи, но и других людей, оставив слезы. Пламя боли обжигает душу от мысли, что Марии никогда не будет рядом с нами. Мы больше не услышим мудрого совета, не почувствуем надежной поддержки, не увидим ее взгляда и теплой улыбки", – добавила она.

Отметим, что в Тернопольской области за 6 апреля подтвердили 569 новых случаев коронавируса, 19 человек умерли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: