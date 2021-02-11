Голубовская рассказала о новом методе лечения коронавируса: боремся за каждую жизнь
В США разрешили экстренное применение комбинации моноклональных антител – бамланивимаба и этесевимаба – для лечения легкого и среднетяжелого COVID-19 у взрослых и детей с риском тяжелого течения болезни.
Об этом рассказала внештатный советник Минздрава, врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook. Уточним, разрешение выдало FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и соцслужб США.
Врач отметила, что клинические исследования показали эффективность этих препаратов, хотя они и не являются панацеей.
"Госпитализация или смерть в этих исследованиях произошли у 7% пациентов, получавших плацебо, и у 2%, получавшими бамланивимаб и этесевимаб. Однако и это немало, мы боремся за каждую человеческую жизнь. И это очень непросто в этом часто непредсказуемом заболевании", – написала Голубовская.
"Самыми обидными" она назвала смертельные тромбозы у уже стабильных пациентов. "Трудно с этим мириться и еще сложнее это предотвращать", – отметила инфекционист.
Уточняется, что однократная внутривенная инфузия бамланивимаба и этесевимаба, по сравнению с плацебо, значительно снизила количество госпитализаций и смертей в течение 29 дней наблюдения.
В то же время моноклональные антитела не разрешено использовать для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. "Здесь они могут быть связаны с худшими клиническими исходами", – написала Голубовская.
Она добавила, что украинский протокол лечения COVID-19 разрешает (но не обязывает) использовать разные лекарственные средства, применяемые в странах Европы и Китая.
"Врачебное мышление, основанное в т.ч. на опыте ведения разных инфекционных больных, никто не отменял. Поэтому мы и стараемся транслировать свой опыт, обмениваться опытом с коллегами, учимся все вместе с помощью различных образовательных платформ, благо, сейчас это не проблема", – указала медик.
Она подчеркнула: в Украине "после небольшой передышки" опять начался постепенный, а в некоторых регионах – значительный рост заболеваемости. Это, прежде всего, районы Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской области.
"Причем количество тяжелых больных доминирует", – написала Голубовская.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Врач-инфекционист озвучила три возможных варианта развития пандемии: возбудитель инфекции просто исчезнет, заболевание станет сезонным либо смертность от COVID-19 будет расти ежегодно.
По мнению Голубовской, перекрестного иммунитета от разных штаммов коронавируса, вероятнее всего, не будет, а вакцинация может быть опасной для переболевших.