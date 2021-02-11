Голубовская рассказала о новом методе лечения коронавируса: боремся за каждую жизнь

В США разрешили экстренное применение комбинации моноклональных антител – бамланивимаба и этесевимаба – для лечения легкого и среднетяжелого COVID-19 у взрослых и детей с риском тяжелого течения болезни.

Об этом рассказала внештатный советник Минздрава, врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook. Уточним, разрешение выдало FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и соцслужб США.

Врач отметила, что клинические исследования показали эффективность этих препаратов, хотя они и не являются панацеей.

"Госпитализация или смерть в этих исследованиях произошли у 7% пациентов, получавших плацебо, и у 2%, получавшими бамланивимаб и этесевимаб. Однако и это немало, мы боремся за каждую человеческую жизнь. И это очень непросто в этом часто непредсказуемом заболевании", – написала Голубовская.

"Самыми обидными" она назвала смертельные тромбозы у уже стабильных пациентов. "Трудно с этим мириться и еще сложнее это предотвращать", – отметила инфекционист.

Уточняется, что однократная внутривенная инфузия бамланивимаба и этесевимаба, по сравнению с плацебо, значительно снизила количество госпитализаций и смертей в течение 29 дней наблюдения.

В то же время моноклональные антитела не разрешено использовать для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. "Здесь они могут быть связаны с худшими клиническими исходами", – написала Голубовская.

Она добавила, что украинский протокол лечения COVID-19 разрешает (но не обязывает) использовать разные лекарственные средства, применяемые в странах Европы и Китая.

"Врачебное мышление, основанное в т.ч. на опыте ведения разных инфекционных больных, никто не отменял. Поэтому мы и стараемся транслировать свой опыт, обмениваться опытом с коллегами, учимся все вместе с помощью различных образовательных платформ, благо, сейчас это не проблема", – указала медик.

Она подчеркнула: в Украине "после небольшой передышки" опять начался постепенный, а в некоторых регионах – значительный рост заболеваемости. Это, прежде всего, районы Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской области.

"Причем количество тяжелых больных доминирует", – написала Голубовская.

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