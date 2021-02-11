Голубовська розповіла про новий метод лікування коронавірусу: боремося за кожне життя

У США дозволили екстрене застосування комбінації моноклональних антитіл – бамланівімабу й етесевімабу – для лікування легкого та середньотяжкого COVID-19 у дорослих і дітей із ризиком важкого перебігу хвороби.

Про це розповіла позаштатна радниця МОЗ, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook. Уточнимо, дозвіл видало FDA – Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів міністерства охорони здоров'я та соцслужб США.

Лікарка зазначила, що клінічні дослідження показали ефективність цих препаратів, хоча вони й не є панацеєю.

"Госпіталізація або смерть у цих дослідженнях відбулися у 7% пацієнтів, які отримували плацебо, та у 2%, які отримували бамланівімаб і етесевімаб. Однак і це немало, ми боремося за кожне людське життя. І це дуже непросто в цьому часто непередбачуваному захворюванні", – написала Голубовська.

"Найбільш прикрими" вона назвала смертельні тромбози в уже стабільних пацієнтів. "Важко з цим миритися й ще складніше цьому запобігати", – зазначила інфекціоністка.

Уточнюється, що одноразова внутрішньовенна інфузія бамланівімабу і етесевімабу, порівняно з плацебо, значно знизила кількість госпіталізацій і смертей протягом 29 днів спостереження.

Водночас моноклональні антитіла не дозволено використовувати для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. "Тут вони можуть бути пов'язані з найгіршими клінічними результатами", – написала Голубовська.

Вона додала, що український протокол лікування COVID-19 дозволяє (але не зобов'язує) використовувати різні лікарські засоби, що застосовуються в країнах Європи і Китаю.

"Лікарського мислення, заснованого зокрема на досвіді ведення різних інфекційних хворих, ніхто не скасовував. Тому ми і намагаємося транслювати свій досвід, обмінюватися досвідом із колегами, вчимося всі разом за допомогою різних освітніх платформ, благо, зараз це не проблема", – вказала медикиня.

Вона підкреслила: в Україні "після невеликого перепочинку" знову почалося поступове, а в деяких регіонах – значне зростання захворюваності. Це, перш за все, райони Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської областей.

"Причому кількість важких хворих домінує", – написала Голубовська.

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