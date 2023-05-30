'Конечно, что цел': в Воздушных силах опровергли заявление Шойгу об 'уничтожении' ЗРК Patriot

В Воздушных силах прокомментировали заявление министра обороны страны-террориста России Сергея Шойгу о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot. Спикер Юрий Игнат опроверг эту информацию, подчеркнув, что комплекс цел и невредим.

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Об этом он сказал в комментарии "Общественному". По словам Игната, о невредимости Patriot свидетельствуют сбитые баллистические ракеты "Искандер", которыми российские террористы атаковала Киевскую область днем 29 мая.

"Конечно, что целый. Уничтожили же все ракеты", – сказал он.

Спикер Воздушных сил уточнил, что во время массированной атаки Patriot отработал по полной.

"Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки на Киевщине и шахедами и крылатыми ракетами типа х101- х555. Но наши силы ПВО перезаряжаются, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", – объяснил Игнат.

Ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям.

Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL: защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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