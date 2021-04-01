Степанов дал окончательный ответ по комендантскому часу в Украине

В Министерстве здравоохранения не обсуждают введение в Украине комендантского часа из-за карантина.

Об этом в четверг, 1 апреля, заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". На соответствующий вопрос ведущего он ответил: "Мы никогда не вели таких разговоров".

Министр указал на тот факт, что установление периода времени, когда запрещено покидать дома, возможно разве что в режиме чрезвычайного положения (отметим, в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. О разнице читайте тут).

"Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", – пояснил Степанов.

Также он заявил, что действующие карантинные ограничения приносят результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине ("красной" зоне, – ред.). Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух", – сказал глава Минздрава.

По его словам, все, что нужно украинцам, – соблюдать те карантинные меры, которые есть.

"Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки – это недопустимо", – добавил он.

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