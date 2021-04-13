Кого на вакцинацию от COVID-19 могут отправить работодатели: список от Минздрава

Марина Лисничук Общество 04:00, 13.04.2021

Украинцам, работающим в сфере здравоохранения или безопасности и т. д., не нужно записываться в очередь на вакцинацию против коронавируса. Об их регистрации на прививку должны позаботиться работодатели.

Правда, это зависит от этапа прививочной кампании. Разъяснение относительно этого дали в Министерстве здравоохранения, опубликовав список в Telegram.

В Минздраве загадали, что сейчас в Украиневакцинируют всех медиков, военных на фронте, а также социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.

Кого на вакцинацию регистрируют работодатели:

  • работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;

  • работников или жителей интернатов, домов престарелых;

  • работников структуры государственной безопасности – Министерство внутренних дел (МВД), Национальная полиция (НПУ), Национальная гвардия (НГУ), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Государственная пограничная служба (ГПС), Служба безопасности (СБУ);

  • военнослужащих.

Разъяснение от Минздрава

Алгоритм записи для работодателей:

  1. Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.

  2. Руководители учреждений должны передать списки региональному координатору по вакцинации.

  3. Руководители учреждений готовят помещение для проведения прививок и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.

  4. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

В Минздраве подчеркнули, что на вакцинацию важно не забыть взять с собой копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом. Это нужно для регистрации в электронной системе здравоохранения.

Заметим за сутки 11 апреля в Украине сделали 1216 прививок от коронавируса. А всего с начала кампании вакцинировано 378 266 украинцев, к тому же пятерых полностью (они получили обе дозы). Тогда как в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались уже 441 989 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин раскритиковал медработников и преподавателей вузов, которые против вакцинации от коронавируса и отговаривают от прививок. По его словам, таких стоит лишать лицензии и увольнять.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Перед гибелью успел позвонить маме: снайпер РФ убил еще одного молодого защитника Украины

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Агенты ФСБ планировали сбить самолет НАТО на учениях в Украине, – журналист

Украинец Чумак о ЧЕ в России: чувствовал, что нахожусь на территории вражеской страны

Эрдоган занял проукраинскую позицию в период обострения ситуации на Донбассе