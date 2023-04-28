Когда в Украине продолжат мобилизацию и будет ли усиление призыва из-за контрнаступления ВСУ: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину действие военного положения и всеобщей мобилизации в нашей стране продолжали уже пять раз. Нынешний призыв военнообязанных мужчин продолжается до 20 мая 2023 года.

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Очевидно, что перед приближением этой даты парламент проголосует за очередное продолжение мобилизации, в то же время украинцев волнует, не будет ли ее усиления на фоне контрнаступления ВСУ. OBOZREVATEL собрал разъяснения по этому поводу.

Когда в Украине могут продлить мобилизацию?

Под всеобщей мобилизацией в Украине предполагается реализация оперативного механизма пополнения рядов Вооруженных сил. Комплекс мероприятий по призыву проводится одновременно по всей территории страны и касается всех органов государственной власти, местного самоуправления, ВСУ и других военных формирований, а также органов и сил Гражданской обороны, отраслей нацэкономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Согласно законодательству, мобилизация производится в течение 90 дней после ее объявления. В этот период призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья. Обязательной мобилизации женщин в Украине нет, но это не мешает украинкам тоже становиться в ряды ВСУ, помогать армии в тылу и на фронте.

После оглашения мобилизации представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) проводят определенные военным руководством государства специальные задачи, призванные пополнить армию военнослужащими.

От полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в Украине продолжали уже пять раз. В последний раз это было в этом году 19 февраля – до 20 мая 2023-го.

Недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил, что действие мобилизации продлят еще на 90 дней – до середины августа. Соответствующее заседание ВРУ якобы должно состояться в начале мая.

Будет ли усиление призыва из-за контрнаступления ВСУ?

В Украине продолжается кровопролитная война с российскими оккупантами и наши Силы обороны готовятся к контрнаступлению. Однако ни о каком усилении мобилизации в связи именно с этим этапом боевых действий в мае официальной информации нет.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова и руководителей областных ТЦК и СП, мобилизация идет своим ходом, пока задача – научить уже набранных военнослужащих. В целом, планы по призыву согласовываются высшим военно-политическим руководством государства и утверждаются в зависимости от необходимости доукомплектования ВСУ.

По-прежнему в мае мобилизации подлежат все граждане, пригодные к военной службе, в том числе и находящиеся в запасе. В экс-военкоматах отмечают, что прежде всего призывают военнообязанных по определенными учетно-военными специальностями и с боевым опытом. Хотя в армию могут забрать и ограниченно пригодных лиц.

Кого могут мобилизовать в мае:

– призывников, уже прошедших военную службу;

– резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт;

– снятых или исключенных с военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;

– мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно;

– ограниченно пригодных в военное время и непригодных в мирное время;

– лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ВСУ.

В то же время мобилизации не подлежат мужчины, которым за 60 лет, граждане, непригодные к военной службе и исключенные из воинского учета, а также получившие отсрочку от призыва или бронь на работе.

Повестку мужчинам 18-60 лет, прежде всего обязывающую их явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных, в Украине могут вручить фактически где угодно. Из последних изменений законодательства – такой документ могут выписать не по месту жительства.

Неявка по повестке предусматривает административную или уголовную ответственность – от штрафа до ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников в программе на эстонском телевидении заявил, что ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению для освобождения от российских оккупантов всех территорий страны. По его словам, контрнаступление может стартовать и весной, однако об усилении мобилизации на этом фоне ничего не известно.

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