В Украине продолжат военное положение и мобилизацию: нардеп назвал сроки

Верховная Рада продлит срок действия военного положения и мобилизации в Украине. Вероятнее всего, нардепы снова будут голосовать за продление на 90 дней – то есть с 19 мая до середины августа 2023 года.

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Соответствующее заседание якобы должно состояться в начале мая. Об этом сообщил в Telegram Ярослав Железняк, народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос".

В нашей стране уже шесть раз устанавливали срок военного положения и мобилизации (это будет седьмой).

Первый раз парламент провел такое голосование 24 февраля 2022 года. Потом оно продлевалось 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября 2022-го и 7 февраля 2023-го.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путем вручения повесток.

– Кто может получить отсрочку от мобилизации и что нужно знать о бронировании – читайте в материале по ссылке.

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