Если вручили повестку не по месту прописки: адвокаты рассказали, как поступить и что нужно знать

В Украине с апреля 2023 вручать военнообязанным повестки разрешили не по месту их регистрации и фактического места жительства. Но это не обязывает мужчину становиться на воинский учет там, где ему выписали документ с требованием явиться в Терцентр комплектования.

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В то же время, то, что в другом регионе гражданин находится временно, ему нужно подтвердить. OBOZREVATEL рассказывает, что говорят юристы об алгоритме действий в таком случае.

Отмечается, что в случае, если военнообязанный мужчина (от 18 до 60 лет) проездом (командировки, поезда к родственникам и т. п.) находится в регионе страны, где он не зарегистрирован, это следует сообщить представителям ТЦК и СП.

"Нужно объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом районе, городе. Поэтому требование явиться в новый ТЦК не отвечает предписаниям законодательства", – заявил адвокат Андрей Новак.

По его словам, в такой ситуации нужно показать военно-учетный документ – военный билет, приписное или временное удостоверение. В нем указан ТЦК, где человек состоит на воинском учете.

Со своей стороны руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека объясняет: если мужчине повестку дадут на блокпосту, когда он куда-то едет, – это не будет нарушением законодательства.

Однако если военнообязанный уезжает в командировку, то должен иметь при себе документы, подтверждающие это, и где указаны его сроки пребывания в ней.

Так, отмечает адвокат, военнообязанным украинцам в случае какого-то поезда следует иметь с собой полный комплект документов, которые можно будет предъявить тому, кто вручает повестку. Также нужно объяснили, что по возвращении домой гражданин прибудете в свой ТЦК и СП.

Если мужчине выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), то медкомиссию он будет проходить по месту воинского учета. Впоследствии, если его сочтут пригодным к службе, ему могут выдать мобилизационное распоряжение.

Однако, по словам юристов, такие виды повесток на блокпостах не вручают. Обычно речь идет о тех, которые обязывают прежде всего прийти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский адвокат Виктория Кравченко объяснила новые нюансы призыва не по месту прописки. По ее убеждению, с вручением повесток независимо от места жительства и воинского учета гражданина могут возникнуть проблемы.

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