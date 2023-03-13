В Минобороны объяснили, планируется ли обязательная мобилизация женщин-медиков в Украине

Украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года. На сегодня в стране нет мобилизации женщин, однако есть изменения в системе воинского учета.

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В то же время никто не будет запрещать гражданкам с медицинским или другим образованием добровольно попасть в ряды ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность – единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, – не будет обязательной постановки на учет. А другие профессии – только в добровольном порядке", – пояснила она.

Представитель Минобороны добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, людей, состоящих на учете. Речь идет об упрощении системы учета", – отметила Маляр.

Она сообщила, что ныне по собственному желанию на фронте рядом с мужчинами защищают страну около 5000 женщин.

Напомним: в октябре прошлого года вступил в силу приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны стать на воинский учет. К перечню по профессиям отнесли:

– химию, химические технологии и инженерию, биологию;

– инженерию программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерную инженерию;

– пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

– стоматологию, медицину, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

– биомедицинскую инженерию, биотехнологии и биоинженерия;

– ветеринарную медицину, ветеринарную гигиену;

– учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономику, финансы – банковское дело и страхование;

– издательство и полиграфию;

– государственную безопасность;

– транспортные технологии;

– строительство и гражданскую инженерию, архитектуру и градостроительство, геодезию и землеустройство;

– электронику;

– журналистику, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

– психологию, социологию, политологию, социальную работу, социальное обеспечение.

В то же время женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, согласно приказу, должны стать на воинский учет в добровольном порядке.

Обязательность постановки женщин на учет определена законом, и именно этот аспект в документе Минобороны предложило изменить, инициировав разработку законопроекта.

Однако в сентябре 2022 года ведомство отсрочило взятие женщин на воинский учет на год – до 1 октября 2023 года. Об этом говорится в приказе от 06.09.2022 №259 "О внесении изменения в приказ Министерства обороны Украины от 07 февраля 2022 года №35".

Документ вступил в силу в прошлом году 23 сентября. Им установлено, что взятие женщин на воинский учет в соответствии с Перечнем специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных, обеспечивается с 1 октября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кабинет министров Украины опубликовал правила воинского учета для женщин-медиков. Они входят в порядок организации и ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятого 30 декабря.

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