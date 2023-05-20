Когда у нас будут F-16, мы выигрываем эту войну, – пресс-секретарь Воздушных сил

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что когда наша страна получит современные истребители F-16, мы выигрываем эту войну, которую развязала страна-террорист Россия. По его словам, многоцелевой самолет может работать по наземным, воздушным и надводным целям.

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Также F-16 будет перекрывать нашу территорию там, где нет комплексов противовоздушной обороны. Об этом Игнат заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Когда будут F-16, мы выиграем эту войну", – сказал он.

Спикер ПС отметил, что эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах на оперативных аэродромах.

"Мы отмечали нашим партнерам о необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины", – сказал он.

Игнат объяснил, хотя Украина и получает западные системы ПВО, среди которых NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск – Crotale, Gepard, Avenger – территория страны и протяженность государственной границы велика. Сама линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье, составляет более 2,5 тысяч километров.

"Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся. Поэтому нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть часть ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", – объяснил он.

Представитель командования Воздушных Сил ВСУ также отметил, что с истребителем F-16 возрастет эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и т.д. В частности, F-16 поможет украинским защитникам быстро деоккупировать украинские территории, поскольку будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения.

"Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, поскольку имеет на вооружении и ракеты "Гарпун" в том числе", – резюмировал Игнатий.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просит у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

– Для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.