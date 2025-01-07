Когда День Соборности и День единения Украины: история праздников

День соборности Украины отмечается 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Злуки Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Это положило начало объединению украинских земель. Также зимой отметим сравнительно новый праздник – День единения.

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OBOZ.UA рассказывает об истории этих праздников. Они стали символом единства и сплоченности общества, стремления к свободе и независимости.

День Соборности Украины

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Злуки УНР и ЗУНР. Это событие стало знаковым для дальнейшего создания государства. Также 22 января вспоминают и IV Универсал УЦР в 1918 году – им провозглашалась полная независимость УНР. В этом году украинцы будут отмечать 106-летие Дня Соборности.

И несмотря на то, что вскоре после провозглашения Акта большую часть западную часть УНР оккупировали польские войска, Северную Буковину – румынские, Закарпатье отошло Чехословакии, а на остальную территорию оккупировали большевики, историки отмечают, что именно Акт Злуки положил начало революционным процессам и стремления к объединению Украины.

Впервые День Соборности отмечали 22 января 1939 года в Хусте.

Историческим событием была и "Живая цепь" по случаю 71-летия провозглашения Акта Злуки.

Одна из самых масштабных в мировой истории акций подобного рода состоялась в воскресенье, 21 января 1990 года, в канун праздника.

Почти 3 миллиона человек взялись за руки и создали непрерывную цепь от Киева до Львова.

Официальный статус День Соборности получил только в 1999 году.

День единения: история праздника

Февраль 2022-го был неспокойным. Предупреждения американской и западноевропейской разведки о российском вторжении начали появляться еще с осени, однако в феврале 2022-го они звучали отовсюду.

СМИ озвучивали разные даты нападения России, в том числе и 16 февраля. Россия тогда уже стянула к границам с Украиной многотысячные войска под легендой "военных учений".

14 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине нового праздника 16 февраля – Дня единения. Почти три года продолжается полномасштабное вторжение, однако тогда, в феврале 2022-го, немногие верили, что Россия действительно начнет большую войну.

Согласно указу президента №53/2022, с целью консолидации общества, стойкости духа и уменьшения психологического давления, был введен новый праздник – День единения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Акта соединения 1919 года, который навсегда изменил Украину.

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