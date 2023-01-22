День Соборности 2023: история Акта воссоединения 1919 года, навсегда изменившего Украину

В воскресенье, 22 января 2023 года, Украина отмечает День Соборности. Именно в этот день 1919 года был подписан Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Символично, что подписание Акта воссоединения состоялось в первую годовщину провозглашения IV универсала Центральной Рады, которым 22 января 1918 была провозглашена полная независимость УНР.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. По случаю подписания Акта воссоединения на Софийской площади в Киеве прошла массовая манифестация (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Отныне сливаются воедино веками отделенные друг от друга части Украины – Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепрянская Украина – в одну Большую Украину. Исполнились извечные мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный мощным порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства во благо и счастье украинского народа", – говорится в Акте соединения УНР и ЗУНР, который был зачитан 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Впервые День Соборности был торжественно отмечен на официальном уровне 22 января 1939 года в городе Хуст – столице Карпатской Украины, в то время – автономной республике в составе Чехословакии. Это была самая большая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тысяч человек, съехавшихся в столицу Карпатской Украины со всех уголков Закарпатья.

В независимой Украине День Соборности Украины получил официальный государственный статус только в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. 30 декабря 2011 указом президента Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен, а вместо него установлен День соборности и свободы Украины. Однако 13 ноября 2014 указом президента Украины Петра Порошенко праздник был восстановлен.

Отмечать эту дату в Украине принято публично. Каждый год в этот день, 22 января, на улицах городов Украины можно увидеть людей, отмечающих этот праздник, в частности, создавая живые цепи, символизирующие объединение страны.

Впервые живая цепь в честь Дня Соборности Украины была создана 21 января 1990 года. Патриотические силы в предвкушении распада СССР объединились и организовали живую цепь между Киевом и Львовом как символ духовного единства людей восточных и западных земель Украины и существования единой соборной Украины. Около трех миллионов человек, взявшись за руки, создали на дорогах и шоссе непрерывную цепь от Киева до Львова. Одними из организаторов живой цепи выступили диссидент и бывший политзаключенный Богдан Горынь и его брат Михаил.

Эта акция стала одним из самых ярких событий во время движения за возрождение независимой, соборной и демократической Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 января 2023 года президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины. Он отметил, что это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости и подчеркнул: если не прекращать борьбу, рано или поздно единственная и независимая страна будет восстановлена.

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