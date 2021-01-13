Эпидемиологи сказали, когда вакцинация от COVID-19 покажет эффект

Эффект вакцинации от коронавируса можно будет заметить уже через 2-4 недели после старта кампании.

Об этом OBOZREVATEL рассказали украинские эпидемиологи Людмила Мухарская и Екатерина Сочка.

"Пока что мало информации о том, когда же провакцинированные получат иммунитет. Тем более, сама вакцинация предусматривает введение двух доз. Нужно, чтобы от первого этапа прошла неделя-месяц. Те, кто получили вакцину сейчас, будут защищены через несколько недель", – сказала Мухарская.

По ее словам, на сегодня идет два параллельных процесса: начало вакцинации и передача вируса теми, кто заболел раньше. А те, кто только-только получил вакцину, не защищен, выработанных антител пока недостаточно.

"Молниеносный эффект от вакцинации невозможно увидеть сразу. Он будет заметен через две недели после введения первой дозы. Вирус распространяется, контактные продолжают болеть. Тем более, привили не так уж и много людей", – дополнила Сочка.

Мировое лидерство по процентному количеству провакцинированных – у 8-миллионого Израиля. Там прививку от коронавируса получил каждый пятый житель, а на днях стартовал второй этап. Кроме этого, в стране введен третий по счету локдаун. Суточное количество заболевших на уровне 5-10 тысяч. В целом COVID-19 обнаружили у 513 тысяч человек, умерло – 3,7 тыс.

В США, где население составляет почти 330 млн человек, успели провакцинировать 9 млн. В целом, Штаты – лидер по распространению коронавируса в мире. Ежесуточно у них фиксируют не меньше 150 тыс, а иногда даже и по 200 тыс. случаев болезни. Там заболело уже 23,3 млн людей, умерло – 393 тыс. Ежедневно в больницы попадают 120-130 тыс. больных американцев.

Скриншонт всемирной статистике по заболевшим на коронавирус

Между тем аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs Group считают, что к середине 2021 года большая часть населения в развитых странах получит вакцину от коронавируса. По их прогнозам, половина британского населения будет привита в марте, США и Канада достигнут этого порога через месяц, ЕС, Япония и Австралия – в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, общая эффективность вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac от коронавируса, которую закупила Украина, составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.