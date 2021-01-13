Епідеміологи сказали, коли вакцинація проти COVID-19 покаже ефект

Ефект вакцинації від коронавірусу можна буде помітити вже через 2-4 тижні після старту кампанії.

Про це OBOZREVATEL розповіли українські епідеміологині Людмила Мухарська і Катерина Сочка.

"Поки що мало інформації про те, коли ж провакциновані здобудуть імунітет. Тим більше, сама вакцинація передбачає введення двох доз. Потрібно, щоб від першого етапу пройшов тиждень-місяць. Ті, хто отримав вакцину зараз, будуть захищені через кілька тижнів", – сказала Мухарська.

За її словами, нині йде два паралельні процеси: початок вакцинації і передача вірусу тими, хто захворів раніше. Ті, хто тільки-тільки отримав вакцину, не захищений, вироблених антитіл поки недостатньо.

"Блискавичний ефект від вакцинації неможливо побачити відразу. Він буде помітний через два тижні після введення першої дози. Вірус поширюється, контактні продовжують хворіти. Тим більше, щепили не так уже й багато людей", – доповнила Сочка.

Світове лідерство за відсотковою кількістю провакцинованих – у 8-мільйонного Ізраїлю. Там щеплення від коронавірусу отримав кожен п'ятий житель, а днями стартував другий етап. Окрім цього, в країні введено третій за рахунком локдаун. Добова кількість захворілих на рівні 5-10 тисяч. Загалом COVID-19 виявили у 513 тисяч осіб, померло – 3,7 тис.

У США, де населення становить майже 330 млн осіб, встигли провакцинувати 9 млн. Загалом, Штати – лідер за розповсюдженням коронавірусу у світі. Щодоби у них фіксують не менше ніж 150 тисяч, а іноді навіть і по 200 тисяч випадків хвороби. Там захворіло вже 23,3 млн людей, померло – 393 тис. Щодня в лікарні потрапляють 120-130 тис. хворих американців.

Скриншот щодо всесвітньої статистики захворілих на коронавірус

Тим часом аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs Group вважають, що до середини 2021 року більша частина населення в розвинених країнах отримає вакцину від коронавірусу. За їхніми прогнозами, половина британського населення буде щеплена у березні, США і Канада досягнуть цього порогу через місяць, ЄС, Японія і Австралія – в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загальна ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac від коронавірусу, яку закупила Україна, становить 78%, проте якщо враховувати легкі випадки без госпіталізацій – вона на рівні 50,4%.