Климкин – о борьбе Украины за Крым: воевать нужно на их территории

На фоне падения поддержки оккупации Крыма среди россиян Украина должна начинать активную информационную войну "на их территории" и разъяснять, что проблемы РФ начались из-за захвата полуострова.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Своим видением ситуации он поделился в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас в России падает поддержка оккупации Крыма, и вот сейчас бы начинать готовиться заходить в российские сети… Воевать нужно на их территории", – сказал он.

"Смотрите, как российская молодежь выходит за [Алексея] Навального (заключенного в РФ оппозиционного политика, – ред.). Вот сейчас бы зайти в TikTok, "Вконтакте" и пояснить, что экономические проблемы России связаны с оккупацией Крыма", – добавил Климкин.

Напомним, ранее он высказал убеждение в том, что Украине не стоит расширять "нормандский формат" за счет привлечения к нему Соединенных Штатов Америки. Климкин считает, что это не принесет никаких кардинальных изменений, если в Германии и Франции к власти придут лояльные к России силы.

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