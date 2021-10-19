Классный карьерный старт – ректор 'Метинвест Политехники' о завершении отбора конкурса WorldSkills Ukraine

В Мариуполе закончился региональный отбор участников конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine, в котором школьники и молодые специалисты со всей Украины соревновались в 18 компетенциях. Суть конкурса заключается в том, чтобы дать возможность токарям, слесарям, электромонтерам, машинистам и сварщикам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время.

Победитель регионального отбора Юрий Кирьякулов прокомментировал это событие, пишет "Униан".

"Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае, я надеялся победить и я победил", – говорит он.

Ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный тоже прокомментировал конкурс и отметил, что они заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к ним.

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"Чтобы учились, развивали свои таланты и становились успешнее. И получали действительно классный карьерный старт", – заверил Поважный.

Генеральный партнер WorldSkills Ukraine "Метинвест" еще раз подтверждает, что помогает реформировать техническое образование в стране. На сегодня при поддержке группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов.