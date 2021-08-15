Кирилловку атаковали полчища комаров: названа их особенность. Видео

В курортном поселке Кириллловка на побережье Азовского моря в Запорожской области дома местных жителей и баз отдыха атаковали полчища комаров. Насекомые через мелкие щели залетают на свет внутрь помещений и "ковром" покрывают любые поверхности.

То, как это выглядит, сняли на камеру местные жители. Об этом сообщает РИА Мелитополь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что таких комаров называют однодневками, они в Кирилловке и других прибережных населенных пунктах летают тучами.

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Насекомые хоть и не кусаются, но тысячами собираются на любых освещенных участках.

Местные говорят, что в таком "окружении" рот вечером лучше не открывать, а светловолосым девушкам стоит еще и прятать голову под шляпой или косынкой.

"Природа, похоже, сильно обиделась на жителей Кирилловки и тех, кто имеет здесь бизнес. Она изрядно подпортила летний сезон. Главной пошестью стали медузы. Дни, когда их не было у побережья, можно подсчитать на пальцах. Все остальное время соседство в воде с желеобразными обитателями делало морские купания малоприятными. Многие отдыхающие от бронирования путевок отказывались. Дошло до того, что задолго до окончания сезона некоторым базам отдыха пришлось просто закрыться", – откровенно отметили в сообщении, добавляя, что комары в этом году стали только одной из напастей в курортном поселке.

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