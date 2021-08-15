Кирилловку атаковали полчища комаров: названа их особенность. Видео
В курортном поселке Кириллловка на побережье Азовского моря в Запорожской области дома местных жителей и баз отдыха атаковали полчища комаров. Насекомые через мелкие щели залетают на свет внутрь помещений и "ковром" покрывают любые поверхности.
То, как это выглядит, сняли на камеру местные жители. Об этом сообщает РИА Мелитополь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что таких комаров называют однодневками, они в Кирилловке и других прибережных населенных пунктах летают тучами.
Насекомые хоть и не кусаются, но тысячами собираются на любых освещенных участках.
Местные говорят, что в таком "окружении" рот вечером лучше не открывать, а светловолосым девушкам стоит еще и прятать голову под шляпой или косынкой.
"Природа, похоже, сильно обиделась на жителей Кирилловки и тех, кто имеет здесь бизнес. Она изрядно подпортила летний сезон. Главной пошестью стали медузы. Дни, когда их не было у побережья, можно подсчитать на пальцах. Все остальное время соседство в воде с желеобразными обитателями делало морские купания малоприятными. Многие отдыхающие от бронирования путевок отказывались. Дошло до того, что задолго до окончания сезона некоторым базам отдыха пришлось просто закрыться", – откровенно отметили в сообщении, добавляя, что комары в этом году стали только одной из напастей в курортном поселке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Кирилловке мертвых медуз лопатами выгребали из пляжей. Морских обитателей люди забрасывали в прицепы и просто вывозили за пределы поселка.
В некоторых местах на пляжах в Кирилловке даже установили специальные сетки-барьеры от медуз. Правда, отдыхающие признались, что это почти не помогает.