Киевсовет присвоил Оксане Забужко звание почетного гражданина Киева: это была инициатива 'Евросолидарности'

Депутатский корпус Киевского городского совета присвоил звание "Почетный гражданин города Киева" писательнице и литературоведу Оксане Забужко, чье творчество играет важную роль в литературном и культурном развитии Украины. Это решение было принято по инициативе фракции "Европейская Солидарность ".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко. Книги Забужко переводятся на десятки языков, а один из ее романов стал первым бестселлером независимой Украины.

"Оксана Стефановна, без преувеличения, является одной из самых известных личностей в современной украинской литературе. Ее творчество оказывает мощное влияние на литературное и культурное развитие Украины. Ее книги переводят на десятки языков мира", – пишет Марина Порошенко.

Депутат также отметила, что кроме своего творчества, Забужко активно высказывается на общественно-политические темы, защищает права людей и национальные интересы Украины. Ее статьи и интервью всегда отличаются смелостью и принципиальностью, что делает ее голосом совести миллионов украинцев.

"Оксана Стефановна не только создает искусство, но и активно влияет на формирование общественных ценностей, способствует развитию демократических принципов и национального сознания. Поэтому я благодарю коллег за поддержку нашей инициативы и искренне поздравляю Оксану Стефановну с этим почетным званием!" – добавила Марина Порошенко.

Следует отметить, что Оксана Забужко является лауреаткой многочисленных национальных и международных премий, стипендиаткой программы Фулбрайта, преподавательницей украинских студий в Гарвардском и Питтсбургском университетах и популяризатором Украины на международной арене. Ее работы адаптируют для сцен многочисленные театры в Украине, Европе и Северной Америке.

Роман Забужко "Полевые исследования по украинскому сексу", опубликованный в 1996 году, стал первым бестселлером независимой Украины, начав развитие украинского книжного рынка. Этот роман также является самым широко переведенным в мире украинским прозаическим произведением.

Напомним, что украинская писательница Оксана Забужко составила список лучших украинских романов ХІХ-XX веков, которые бы советовала прочитать украинцам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Забужко намеренно напугала гостей престижного Берлинского кинофестиваля сигналом воздушной тревоги. Оксана Забужко входила в состав международного жюри конкурса.

Также ранее Оксана Забужко высказалась по языковому вопросу в Украине. Она объяснила, что многим украинцам мешает совершить переход на родной язык межпоколенческая травма.

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