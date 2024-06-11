Оксана Забужко составила свой топ-10 украинских романов, которые стоит прочитать
Украинская писательница и литературовед Оксана Забужко составила список лучших романов XIX-XX века, которые бы советовала прочитать украинцам. В топ-10 вошли произведения Валерьяна Пидмогильного, Ивана Франко, Панаса Мирного и других известных культурных деятелей.
Рейтинг Забужко выложила на своей странице в Facebook. При этом она отметила, что он был составлен по ее собственным предпочтениям.
Топ-10 лучших украинских романов, по версии Оксаны Забужко, выглядит так:
- Василий Мова (Лиманский) "Старое гнездо и молодые птицы".
- Афанасий Мирный "Проститутка".
- Иван Франко "Крестные тропы".
- Валерьян Пидмогильный "Город".
- Майк Йогансен "Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию".
- Юрий Яновский "Мастер корабля".
- Зинаида Тулуб "Людоловы".
- В. Домонтович "Без грунта".
- Ирина Вильде "Сестры Ричинские".
- Эмма Андриевская "Роман о хорошем человеке".
Оксана Забужко отметила, что ее рейтинг "ни на что не претендует", поскольку составлен был "для себя" из романов, которые она любит и перечитывать.
"Перечитываемость" – это мой главный обязательный критерий! И я сама была приятно удивлённая тем, сколько позиций у меня (оказывается!) совпало со профессиональными филологами", – написала она.
Оксана Забужко подчеркнула, что она не филолог, поэтому в ее рейтинге все "исключительно субъективное и вкусовое", то, что на нее оказало влияние, а не на литературный процесс или читательские массы в целом.
"Я, например, понимаю, что в таком списке обязательно должен быть "первый роман нац. литературы", такое культурные народы даже иногда отмечают у себя отдельной датой. Но "Чернe раду" я в свое время так и не дочитала, потому что мне было скучно. Зато настаиваю на том, что "Старое гнездо и молодые птицы" Василия Мовы - это "роман в диалогах", и вот он у меня 100% в списке "топов". А Василий Мова, по-моему, наш самый "затерянный гений" XIX в.", – говорит писательница.
"Если мой список кого-то заставит сходить в библиотеку или открыть нового для себя классика, – значит, стоило его обнародовать", – подчеркнула Оксана Забужко.
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