Оксана Забужко составила свой топ-10 украинских романов, которые стоит прочитать

Украинская писательница и литературовед Оксана Забужко составила список лучших романов XIX-XX века, которые бы советовала прочитать украинцам. В топ-10 вошли произведения Валерьяна Пидмогильного, Ивана Франко, Панаса Мирного и других известных культурных деятелей.

Рейтинг Забужко выложила на своей странице в Facebook. При этом она отметила, что он был составлен по ее собственным предпочтениям.

Топ-10 лучших украинских романов, по версии Оксаны Забужко, выглядит так:

Василий Мова (Лиманский) "Старое гнездо и молодые птицы". Афанасий Мирный "Проститутка". Иван Франко "Крестные тропы". Валерьян Пидмогильный "Город". Майк Йогансен "Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию". Юрий Яновский "Мастер корабля". Зинаида Тулуб "Людоловы". В. Домонтович "Без грунта". Ирина Вильде "Сестры Ричинские". Эмма Андриевская "Роман о хорошем человеке".

Оксана Забужко отметила, что ее рейтинг "ни на что не претендует", поскольку составлен был "для себя" из романов, которые она любит и перечитывать.

"Перечитываемость" – это мой главный обязательный критерий! И я сама была приятно удивлённая тем, сколько позиций у меня (оказывается!) совпало со профессиональными филологами", – написала она.

Оксана Забужко подчеркнула, что она не филолог, поэтому в ее рейтинге все "исключительно субъективное и вкусовое", то, что на нее оказало влияние, а не на литературный процесс или читательские массы в целом.

"Я, например, понимаю, что в таком списке обязательно должен быть "первый роман нац. литературы", такое культурные народы даже иногда отмечают у себя отдельной датой. Но "Чернe раду" я в свое время так и не дочитала, потому что мне было скучно. Зато настаиваю на том, что "Старое гнездо и молодые птицы" Василия Мовы - это "роман в диалогах", и вот он у меня 100% в списке "топов". А Василий Мова, по-моему, наш самый "затерянный гений" XIX в.", – говорит писательница.

"Если мой список кого-то заставит сходить в библиотеку или открыть нового для себя классика, – значит, стоило его обнародовать", – подчеркнула Оксана Забужко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Забужко намеренно напугала гостей Берлинале сигналом воздушной тревоги.

А также OBOZ.UA опубликовал мнение Забужко о выступлении Украины на нынешнем "Евровидении".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!