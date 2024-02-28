Все замерли: Забужко призналась, что намеренно испугала гостей Берлинале сигналом воздушной тревоги

Пресс-конференции в рамках открытия престижного Берлинского кинофестиваля надолго запомнится ее участникам, ведь в зале раздался звук воздушной тревоги. Это было оповещение на телефоне украинской писательницы и литературоведа Оксаны Забужко, которая в этом году вошла в состав международного жюри конкурса. Как раскрыла автор со временем, сирену она включила умышленно. По мнению Забужко, иногда "надо убеждать не словом, а художественным образом".

И этот "художественный образ", как отметила Оксана Стефановна, сработал на европейскую аудиторию. О реакции гостей Берлинале писательница рассказала в интервью DWUkrainian.

"Я должна объяснить, что сирену я себе отложила перед тем, как заходила на пресс-конференцию. То есть это была заготовка. Отбой был немного перед тем. Да, это была домашняя заготовка. И я просто ждала момента, когда с ней можно будет въехать. Это, кстати, наиболее цитируемый эпизод оказался целой пресс-конференции. Именно этот", – поделилась писательница.

По словам Забужко, когда зал поглотил жуткий звук, она принялась всматриваться в лица присутствующих. Она увидела в глазах иностранцев страх.

"Момент тот, когда они замерли, вот действительно замерли, и я увидела целый зал испуганных лиц. И подумала, ага, ну прекрасно, значит сработало. Бывают ситуации, когда надо убеждать не словом, а художественным образом. Вот это был художественный образ", – прокомментировала Забужко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Забужко высказалась по языковому вопросу в Украине. Она пояснила, что многим украинцам мешает совершить переход на родной язык поколенческая травма.

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