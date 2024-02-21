Это межпоколенческая травма: Забужко объяснила, что мешает многим украинцам перейти на украинский язык

Знаменитая украинская писательница и литературовед Оксана Забужко высказалась о языковом вопросе в Украине. Она объяснила, что многим украинцам мешает совершить переход на родной язык межпоколенческая травма. По словам автора, эта травма не лечится ласковой украинизацией, одним волевым решением или даже экономическим принуждением. Впрочем, ее можно и важно проработать, чтобы наконец получить украиноязычное общество.

Своими мыслями и советами Забужко поделилась в интервью Ukraїner. Интервьюер поинтересовалась у своей выдающейся собеседницы, не считает ли она, что после безумного всплеска украинизации, который произошел после полномасштабного вторжения, сейчас этот процесс регрессирует.

Забужко прокомментировала: "У нас происходит возвращение к украинскому языку с каждым более или менее значимым общественным потрясением. То есть у нас волны такие идут. В этом столетии так после 2004-го было. Есть волна – есть частичный откат. Как идет эта волна, то какая-то часть камней потом скатывается. Дальше следующая снова идет в 2014-м, очередная волна, после которой часть камней скатится. Ну и после полномасштабного – уже такая, видимо, массовая".

Далее писательница озвучила, что самая большая проблема украинского общества, которая тормозит или вообще не позволяет многим совершить переход с русского на родной язык, – это все та же межпоколенческая травма.

"Русскоязычность украинцев, я не говорю о русских как этническом меньшинстве, это дело будущего. Я говорю о русскоязычности украинцев, то есть русифицированных во втором, третьем, четвертом поколении. Это следствие межпоколенческой травмы. Дело психологов – растолковать обществу, что это такое. Она не лечится одним волевым решением, призывами к мягкой украинизации и даже экономическим принуждением, хотя у нас его никогда не было. У нас прекрасно можно было 30 лет независимости прожить в Украине и, как говорила та дура (ведущая Наталья Мосейчук. – Ред.), невольно предав суть, мазать на хлеб вовсе не украинский язык, а русский. Фрейдовская оговорка. "Украинский язык на хлеб не мажется", – сказала она. Правильно сказала. В том и дело, что не мажется. И именно за это надо хватать руководство страны под белы рученьки и привлекать к ответственности, что у него на энном году независимости на хлеб мажется все еще не язык этого государства, а язык соседнего", – эмоционально прокомментировала Забужко.

Писательница объяснила, что межпоколенческая травма – это то, что человек должен проработать индивидуально. Забужко посоветовала воспринимать, анализировать и изучать этот вопрос на личном уровне – в формате семейных историй.

"Рано или поздно приходит осознание, что ты родилась в русскоязычной семье, потому что когда-то с твоими дедами или прадедами сделали что-то плохое. Может, даже не с дедами и прадедами, а с родителями. Это не просто "так исторически сложилось и не будем говорить об этом". А почему не говорить? Потому что это болезненно. А осознать, что сделали что-то плохое и я имею шанс и возможность это исправить, пройти через ретроспективу этой боли и стыда, – это вызов и испытание для каждого человека. И если вы посмотрите на тех, кто регрессирует и кто не регрессирует, то не регрессируют те, кто стихийно эту работу проделал, кто на ощупь, без консультаций психологов, но дошел до точки, в которой рассказал себе, или друзьям, или кому-то еще: "А папа-то был с детства украиноязычным, а потом пошел в школу, а над ним смеялись, что он в Харькове, что он рагуль. А дед-то был украиноязычным, а уехал в Сибирь и потом женился, и уже они по-русски говорили". И так далее. Включаются семейные истории", – поделилась Оксана Стефановна.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Забужко вошла в состав жюри престижного международного конкурса Берлинале. Там, как рассказала знаменитость, европейские кинодеятели активно интересуются ее отношением к скандальному "украинскому режиссеру" Сергею Лознице. Забужко же задает сама себе другой вопрос: "Почему уроженец Беларуси, который прожил в Украине всего несколько лет, учился в Москве и эмигрировал в Германию, позиционирует себя как "украинец"? Ответ на этот вопрос, а также шокирующие подробности о том, как Лозница защищает за рубежом русскую культуру, – узнайте в нашем материале.

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