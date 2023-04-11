Киевский вуз отменил лекцию Арестовича по просьбе студентов: появились подробности

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович не сможет провести лекцию в Киевском национальном экономическом университете, которая ранее была запланирована в вузе. Руководство КНЭУ по просьбе студентов приняло решение отменить встречу.

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Об этом Студенческий академический совет вуза (САС) сообщил в Telegram-канале. "Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас бесспорно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него", – говорится в сообщении.

Глава САС назвал организацию встречи "неосторожной попыткой дать студентам возможность перенять опыт медийной личности", а самого Арестовича – одиозным спикером.

"Правление Студенческого академического Совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Арестович раскритиковал решение Киевско-Могилянской академии о запрете русского языка в своих стенах. Он посчитал такие меры посягательством на свободу и демократические ценности.

– Украинцы ответили Арестовичу на критику, пошутив, что у экс-советника нужно забрать телефон.

– Арестович написал заявление о своей отставке после скандального заявления о разрушении дома и гибели людей в Днепре якобы из-за работы ПВО.

– По словам Арестовича, Ермак не настаивал на его увольнении, однако указал ему на "серьезные ошибки".