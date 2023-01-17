Арестович после громкого скандала написал заявление об увольнении. Фото

Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности советника Офиса президента Украины. Он назвал свой поступок "примером цивилизованного поведения".

Видео дня

Также Арестович признал, что совершил "принципиальную ошибку", сделав заявление о якобы вине в разрушение дома в Днепре украинских сил ПВО. Об этом он написал в своем Facebook.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", – написал он.

Датировано заявление 17 января 2023 года. В нем Арестович пишет, что просит уволить его с должности по собственному желанию.

На осознание "принципиальной ошибки" у внештатного советника ОПУ ушло свыше двух суток.

При этом в комментариях к своему сообщению советник-блогер иронизирует из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину, привязывая его к своему предварительному "увольнению" из ОПУ - и намекая на новые "последствия" для нашего государства.

Напомним, 14 января российская ракета прилетела в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. По состоянию на 11 часов дня 17 января подтверждена гибель 44 мирных жителей города, среди них четверо детей.

Российские пропагандисты принялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии якобы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за страшное преступление. Этот же тезис практически дословно вечером 14 января повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

Через некоторое время Арестович неловко оправдался за фейк о сбитой ракете, заявив, что был очень уставшим и "едва поворачивал языком", однако впоследствии "забрал свои извинения". Потом было еще одно извинение в исполнении советника ОПУ - правда, оно не обошлось без обвинений в "спланированной травле".

Между тем, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины вынуждены были из-за заявления Арестовича выходить с опровержениями. Там заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. Как утверждают в ВС ВСУ, сейчас у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из более 200 таких ракет, запущенных врагом по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а появлявшиеся ранее сообщения о якобы бывших ранее Х-22 были ошибочными.

16 января в СБУ заявили, что идентифицировали военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру. Все они служат в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (в/ч 33310). В частности, непосредственная ответственность за умышленное массовое убийство украинцев в Днепре лежит на командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковнике Тимошине Олеге Евгеньевиче.

По фактам военного преступления РФ возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки со стороны России.